Названы районы Ленобласти с самыми агрессивными клещами

Специалисты Роспотребнадзора назвали районы Ленинградской области, где зарегистрировано больше всего укусов клещей. Это Тихвинский (1 тыс. случаев), Каширский (636), Всеволжский (569), Бокситогорский (529) и Подпорожский (480) районы.
Чаще всего клещи присасываются в лесных массивах и на территории садоводств. Всего с начала сезона клещевой активности на территории региона зарегистрировали 6,232 тыс. пострадавших. Более 1 тыс. из них – это дети.
Восемь укушенных заболели клещевым энцефалитом и 11 – клещевым боррелиозом. Эксперты отмечают, что эти показатели превышают среднемноголетние уровни.
Телеканал «78» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что заразиться клещевым энцефалитом можно на отдыхе в лесу, работая на приусадебном участке, собирая травы и находясь на рыбалке.
Кроме того, клещей могут принести собаки и кошки. Вирус можно получить и при употреблении в пищу сырого коровьего и козьего молока.
24 мая сообщалось о первом в этом сезоне случае клещевого боррелиоза, зафиксированном в Ленинградской области.
Источник: Газета Известия
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