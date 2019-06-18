Названы регионы России с самыми большими пенсиями

18 июня 2019     19
Названы регионы России с самыми большими пенсиями

В России самые большие пенсии в среднем получают на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Минтруда.

По данным на 1 января 2019 года, средний размер пенсии в России составил 14 825,95 рубля. Самые большие выплаты зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рубля), наименьшие — в Южном (13 564,48 рублей) и Северо-Кавказском (12 865,41 рублей) федеральных округах.

Среди регионов самые большие пенсии отмечены на Чукотке (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рубля), Камчатском крае (23 213,75 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубля) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рубля).

Меньше всего платили в Дагестане (11 854,25 рубля), Кабардино-Балкарии (11 922,16 рубля) и Калмыкии (12 672,6 рубля). Отмечается, что в 2018 году 25,4 процента граждан России (37,9 миллиона) находились в возрасте старше трудоспособного.

По данным Минтруда, каждый пятый пенсионер в России продолжает работать — так, на январь 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.

Источник: Лента.Ру

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