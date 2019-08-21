Названы регионы с наибольшими тратами в кафе

Специалисты Росстата назвали регионы, жители которых потратили больше всего денег на питание вне дома в 2018 году. Результаты исследования приводит ТАСС 21 августа.

Выяснилось, что наибольшее количество средств в кафе и ресторанах оставляют жители Свердловской — 5,7% всех своих потребительских расходов при средних тратах по России 3,3%.

Чуть меньше тратят в Ростовской области и в Москве — 5,6%. Эксперты также отметили популярные туристические города — Калининград (5,1%) и Санкт-Петербург (4,9%).

Меньше всего на еду в заведениях тратят жители Республики Дагестан (0,3%), Смоленской области (0,4%) и Кабардино-Балкарской Республики (0,6%).

Ранее в августе Росстат выяснил, жители каких регионов потратили больше всего денег в продукты в 2018 году.

Источник: Газета Известия