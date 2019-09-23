Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

23 сентября 2019     19
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг».

Рейтинг регионов составлен в соответствии с данными Росстата. Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс рублей.

Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся. К примеру, в Костромской области увеличение составило 14,7%, в Туве — 12,4%, а также наблюдалось еще в пяти регионах: Магаданская область, Севастополь, Сахалин, Кемеровская и Липецкая области. В них оплата труда возросла на 10% и более.

В это же время Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге увеличение зарплат не превысило 3,5%. Однако, отмечают эксперты, в этих регионах зарплата всегда была самой высокой. Если сравнить, то средняя зарплата в Костромской области — 26,9 тыс рублей, а в ЯНАО — 90,37 тыс.

20 сентября Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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