Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

16 марта 2020     20
Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Названы регионы России с самым высоким и самым низким уровнем безработицы. Данные представлены по итогам ноября 2019 года — января 2020 года, передает РИА Новости.

Так, наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован на Кавказе: в Ингушетии (26,3 процента), Северной Осетии (13,6 процента), Чечне (13,5 процента), Дагестане (13,5 процента), Карачаево-Черкесии (11,4 процента), Кабардино-Балкарии (11,2 процента). Также высокие показатели на Алтае (12,9 процента) и в Туве (11,8 процента).

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Самая благоприятная ситуация зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге: по 1,5 процента. Также в пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3 процента) и Московская область (2,6 процента).

Ранее, в феврале, сообщалось о росте безработицы среди представителей российского среднего класса. Так, в четвертом квартале 2019 года этот показатель увеличился на один процентный пункт — до 11,9 процента.

Источник: Лента.Ру

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