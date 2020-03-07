Названы российские регионы с «московскими» зарплатами

Названы российские регионы с «московскими» зарплатами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на составленный порталом hh.ru рейтинг.

В Московской области ищут горничную на зарплату 200 тысяч рублей. Столько же в столице заплатят главному бухгалтеру в энергетике.

В Новосибирске готовы платить «московскую» зарплату специалисту Senior DevOps Engineer (Space). В Самаре 200 тысяч рублей в месяц предлагают главному конструктору. В Ростове-на-Дону столько же будут выплачивать директору департамента IT. От 140 тысяч до 200 тысяч рублей предлагает работодатель ведущему разработчику PHP в Краснодаре. В Санкт-Петербурге менеджер по продажам мебели и освещения будет получать от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что размер зарплаты, которую бы хотели получать женщины, в России составляет в среднем 80 тысяч рублей. В Москве этот показатель выше — 97 тысяч рублей. Российские мужчины хотят получать за работу от 103 тысяч рублей в месяц.

Источник: Лента.Ру