Названы самые гостеприимные страны мира

23 июня 2019     31
Названы самые гостеприимные страны мира

Самой гостеприимной страной мира, по мнению путешественников, стал Таиланд, свидетельствуют результаты исследования, проеденного компанией Booking.com.

Эксперты опросили 21,5 тыс. туристов. Участникам предлагалось сравнить прием, оказываемый им на родине, с опытом, полученным за рубежом. 85% респондентов уверены, что Таиланд встречает гостей радушнее всех остальных.

На втором месте рейтинга самых гостеприимных стран оказалась Индонезия (83%), на третьем — Мексика с результатом 77%. Замыкают пятерку лидеров Тайвань (77%) и Индия (75%), передает РБК со ссылкой на пресс-службу Booking.com.

16 мая эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха на море. В списке лидируют Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае. В среднем туристы бронируют летний отдых на российских курортах на 10–11 дней.

Источник: Газета Известия

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