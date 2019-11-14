Названы самые забываемые предметы россиян при поездке в отпуск

14 ноября 2019     27
Названы самые забываемые предметы россиян при поездке в отпуск

Чаще всего российские туристы забывают брать в поездку солнцезащитные очки (24%), свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Результаты есть в распоряжении «Известий».

Вторым по забываемости предметом стали лекарства, без них уезжают на отдых 23% респондентов. Замыкают тройку самых забываемых вещей в поездках зубные щетка и паста — 18%. Без косметики и банных принадлежностей на отдых отправляются 16%.

Не менее 6% россиян когда-либо отправлялись на отдых, забыв взять с собой деньги, еще 4% признались, что уезжали в поездку без паспорта. Чаще в таких ситуациях оказываются мужчины.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей социальных сетей.

В октябре стало известно о том, что большинство граждан России (55%) любит самостоятельно планировать путешествия, а не обращаться в агентства. Данные исследования «Известиям» предоставили эксперты UFS.Travel.

Источник: Газета Известия

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