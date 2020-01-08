Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Российской газетой» назвал самые качественные российские товары: среди них печенье и мороженое.

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Протасова, в России постепенно учатся производить качественные сыры и хорошее вино. А отечественное премиальное мясо даже поставляется в Латинскую Америку, заключил он.

В декабре прошлого года Роскачество составило рейтинг лучших российских игристых вин стоимостью до тысячи рублей. Эксперты оценили товары из разных регионов России по внешнему виду, чистоте, качеству аромата и вкусу. Лучшим назвали игристое из Краснодарского края «Мысхако». Оно набрало 83,7 балла из 100 возможных. На втором месте идет российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, у него 83 балла ровно.

Источник: Лента.Ру