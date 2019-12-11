Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

11 декабря 2019     18
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Институт территориального развития «Урбаника» назвал самые комфортные и доступные по стоимости жилья города России, проанализировав 100 крупнейших населенных пунктов страны.

Лидером рейтинга оказался Краснодар. Москва заняла лишь 52-е место.

Анализ проводился по таким параметрам, как обеспеченность жильем, уровень городского благоустройства, транспортная доступность, климатические условия, загруженность дорог, уровень преступности, зарплаты траты на ЖКУ и т.д.

Каждый город мог набрать максимум 100 баллов.

Самыми комфортными и доступными по стоимости проживания стали Краснодар (75,7 баллов), Сургут (72,44), Санкт-Петербург (70,21), Тюмень (69,47) и Калуга (67,06). Эксперты отметили большие зарплаты в сочетании с высоким уровнем благоустройства и жизни в этих городах.

В топ-10 вошли также Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь, пишет РБК.

Москва с показателем в 59,11 балла заняла только 52 позицию. Причиной в основном стала высокая стоимость жизни по сравнению со средней зарплатой.

«Относительно доступными» по стоимости жизни стали Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. При этом многие города-лидеры по доступности оказались в аутсайдерах по качеству среды.

Удобными для жизни признали Петербург, Уфу, Екатеринбург, Ростов, Самару, Воронеж, Казань, Сочи и Ставрополь.

На последнем месте оказался Уссурийск.

26 ноября рейтинг российских городов по качеству жизни опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ. Лучшим городом была признана Казань. Далее следуют Грозный — лидер по благоустройству и работе местных властей — и Тюмень.

Источник: Газета Известия

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