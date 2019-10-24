Названы самые популярные города России для экскурсий осенью

24 октября 2019     15
Названы самые популярные города России для экскурсий осенью

Москва, Казань, Калининград и Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца этой осенью оказались самыми популярными направлениями для экскурсий по России.

Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), речь идет об организованных туристах.

В десятку также вошли Великий Устюг и маршруты «Серебряного ожерелья».

Отмечается, что спрос на экскурсионный отдых по России остается на уровне 2018 года. Наиболее востребованы поездки в ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы.

Большинство путевок продается за 12-15 тыс. руб. на человека за три-четыре дня (без учета дороги). При этом туристы чаще отдают предпочтение путешествиям на автобусах.

Ранее в АТОР «Известиям» рассказали, что цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре для граждан РФ обойдутся на 10% дороже.

Так, на ноябрьские праздники путешествие на 2–3 дня по России обойдется в 25–30 тыс. рублей. Это на 10% больше показателей прошлого года.

Источник: Газета Известия

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