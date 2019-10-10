Названы самые популярные ж/д и авиамаршруты у российских туристов

10 октября 2019     23
Названы самые популярные ж/д и авиамаршруты у российских туристов

Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году по состоянию на 9 октября стал Москва — Симферополь. Аналитики сервиса путешествий Туту.ру изучили данные по всем оформленным авиабилетам с вылетом в этом году и сравнили их с аналогичным периодом в 2018-м.

«Большинство путешественников отправились в поездки по России. Их количество за год немного уменьшилось. При этом выросла доля тех, кто полетел в страны ближнего и дальнего зарубежья на 11% и 10% соответственно», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 10 октября.

Отмечается, что средние цены по всем направлениям выросли на 3% — до 1599 рублей за билет «туда-обратно».

Вторым самым популярным российским авиамаршрутом стал Москва — Сочи, третье место занял Москва — Петербург.

Самым популярным у российских авиапутешественников европейским направлением в 2019 году стал маршрут Москва — Тиват, далее следуют Москва — Прага и Москва — Барселона.

Самой популярной страной у российских путешественников в 2019 году стал Узбекистан. В топ-10 также вошли Армения, Молдавия, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Аналитики сервиса также проанализировали все оформленные билеты на поезд и определили самые востребованные направления.

По России лидирует направление Москва — Петербург. «Примерно 12% всех билетов по России было оформлено по маршруту Москва — Санкт-Петербург, средние цены по этому направлению остались на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.

На втором месте — маршрут Москва — Нижний Новгород, на третьем месте оказалось направление Москва — Брянск.

Самым популярным зарубежным ж/д направлением стало Москва — Минск. В десятке самых востребованных также оказались Москва — Киев, Москва — Брест и Петербург — Хельсинки.

Источник: Газета Известия

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