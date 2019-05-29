Названы самые популярные офшоры

Британские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций. Список составила неправительственная организация Tax Justice Network, которая выступает против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение.

На втором месте рейтинга оказались Бермудские, а на третьем — Каймановы острова. Также в десятку лидеров вошли Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Остров Джерси, Сингапур, Багамские острова и Гонконг. Страны оценивались по удобству их законодательства для корпораций в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности Tax Justice Network изучила законодательство 64 юрисдикций. Среди стран постсоветского пространства в него вошли Эстония (39 место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).

«Корпорации должны платить налоги там, где работают их сотрудники, а не там, где прячутся их сундуки», — заявили эксперты организации. По их подсчетам, из-за перехода корпораций в юрисдикции с низкой налоговой ставкой, во всем мире система корпоративного налогообложения ежегодно недополучает до 500 миллиардов долларов. При этом выбранные ими юрисдикции всячески поощряют корпорации в этом.

В конце 2018 года Росфинмониторинг в результате анализа материалов «панамского досье» выявил, что Британские Виргинские острова также являются любимым офшором российских чиновников.

Источник: Лента.Ру