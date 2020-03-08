Названы самые популярные у россиянок профессии

8 марта 2020     19
Названы самые популярные у россиянок профессии

Продавец является самой популярной у россиянок профессией. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что продавцами в России работают 13,1 процента женщин. На втором месте — специалисты в области образования: учителя, педагоги, воспитатели и другие — 10,1 процента. Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7 процента), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3 процента) и средний медицинский персонал (6,7 процента).

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00:03 — 30 августа 2019

В общей сложности по состоянию на конец третьего квартала 2019 года в России работали 35,2 миллиона женщин.

Ранее в марте министр финансов Антон Силуанов заявил, что развитие новых технологий приведет к отмиранию части профессий в России. В первую очередь речь идет об охранниках и бухгалтерах.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф перечислил профессии, которые, по его мнению, будут востребованы в будущем. К таким он отнес инженера-биомедика, инженера виртуальной реальности и биотехнолога.

Источник: Лента.Ру

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