Названы самые провальные гаджеты 2019 года

28 декабря 2019     16
Названы самые провальные гаджеты 2019 года

Складной смартфон компании Samsung возглавил рейтинг самых провальных гаджетов уходящего года, который подготовил 26 декабря портал Engadget.

По мнению редакции, девайс Samsung Galaxy Fold оказался «настоящим PR-провалом» из-за многочисленных проблем с гибким экраном.

Не удалось избежать критики и ноутбуку Microsoft Surface Pro X. Его авторы портала негативно оценили из-за «запутанного и ограниченного» интерфейса операционной системы Windows.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro попал в этот список из-за напряженных торговых отношений США и Китая. 19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei. В этой связи Google пришлось прекратить поддержку новых устройств китайского производителя.

Кроме того, в список худших технических новшеств 2019 года попали операционная система Google WearOS, облачный игровой сервис Google Stadia и стандарт связи 5G.

24 декабря аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире.

Источник: Газета Известия

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