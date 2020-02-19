Названы самые уязвимые перед мошенниками профессии

Роскачество определило профессии, наиболее подверженные угрозе мошенничества через электронную почту. Они названы в исследовании организации, выдержки из которого приводит ТАСС.
Самой явной опасности подвержены бухгалтеры, финансисты, секретари и сотрудники коммерческих отделов компаний. Зараженные файлы попадают в их компьютеры через рабочие письма в виде архивированных документов. При этом мошенники нередко используют «слова-якоря», наиболее частые из которых: заказ, ордер, пароль, срочно.
Материалы по теме00:01 — 18 февраля
Труба не горитСША и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?
Специалисты советуют внимательнее относиться к входящей почте, даже если источник кажется надежным. Для этого необходимо проверять адрес отправителя и указанную в сообщении контактную информацию.
Также Роскачество советует внимательно относиться к письмам от известных брендов — не переходить сразу по указанным ссылкам, а сначала проверить указанные в них веб-адреса, наведя курсор.
Источник: Лента.Ру