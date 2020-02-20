Названы способные уничтожить человечество подводные лодки

Американский журнал The National Interest составил список пяти атомных подводных лодок (АПЛ), которые способны уничтожитель человечество или приблизить его конец.

В список американского журнала попали три российских субмарины проекта 955А «Борей-А», которые издание назвало «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» и подводная лодка проекта 885М «Ясень». Все морские агрегаты оснащены баллистическими ракетами Р-30 «Булава», Р-29РМУ2 «Синева» и крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса «Калибр» соответственно.

По мнению специалистов, российские подводные лодки К-560 «Северодвинск» или К-561 «Казань», благодаря своей боевой мощи, способны ударить по Великим озерам, находясь за 2000 километров от восточного побережья США.

Среди американских субмарин авторы статьи выделили стоящую на вооружении ВМС США, АПЛ «Огайо» (Ohio), которая способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут» с помощью баллистических ракет системы «Трайдент». Другая подлодка, указанная в списке, под названием «Коламбия» (Columbia), должна быть представлена в 2020 году.

С 2016 года девять подводных лодок класса «Огайо» размещены в Тихом океане, а еще пять находятся в водах Атлантики.

В конце января издание отмечало, что США и Россия столкнулись с проблемой сокращения подводных флотов из-за вывода из эксплуатации устаревших АПЛ.

10 февраля глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил журналистам, что первую атомную подлодку нового класса «Борей-А» (проект 955А) «Князь Владимир» передадут военно-морскому флоту РФ через полтора месяца.

Источник: Газета Известия