Названы способные ускорить старение кожи продукты

16 августа 2019     18
Названы способные ускорить старение кожи продукты

Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи. Список в пятницу, 16 августа, опубликовал портал MedikForum.

По словам экспертов, одним из самых вредных продуктов является сахар — его постоянное присутствие в рационе замедляет синтез коллагена – белка, который отвечает за упругость кожи. На втором месте в списке оказалось переработанное мясо. Специалисты отмечают — избыточное употребление данного продукта отрицательно сказывается на обмене веществ, делает кожу тусклой, портит ее цвет и повышает склонность к возникновению акне.

Также, по словам специалистов, для кожи вредна соль — она способствует возникновению отеков и ухудшению качества кожи. В список также попал кофе — утверждается, что данный напиток обезвоживает организм, тем самым способствуя появлению морщин.

На пятой строчке оказался алкоголь. Эксперты утверждают, что употребление спиртных напитков провоцирует появление припухлостей на коже, делает более выраженными кровеносные сосуды на ней. Замыкают рейтинг продукты из кукурузы, в том числе хлопья для завтраков, чипсы и попкорн. Эксперты считают, что любовь к этим продуктам нарушает в организме баланс жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

3 июня ученые Лондонского университета королевы Марии заявили об отсутствии вреда от употребления большого количества кофе. По их словам, даже 25 чашек напитка в день существенно не влияют на организм.

Источник: Газета Известия

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Названы способные ускорить старение кожи продукты
Названы способные ускорить старение кожи продукты

Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи. Список в пятницу, 16 августа, опубликовал портал MedikForum. По словам …



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