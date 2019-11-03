Названы способы избавиться от осенней хандры

Психологи дали рекомендации по борьбе с осенней хандрой, пишет 3 ноября «РИА Новости».

Специалисты отметили, что резкое похолодание и увеличение продолжительности ночи провоцируют у многих понижение настроения. При этом высокие и худощавые люди чаще подвержены сезонной депрессии. Однако затронуть хандра может и полных людей, склонных к неврозам.

«Такое явление, безусловно, существует. Среди физиологических причин — снижение солнечной активности и, как следствие, падение уровня мелатонина», — объяснила заведующая лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования Варвара Моросанова.

По ее словам, любая хандра пройдет рано или поздно сама, однако такое состояние сказывается на работоспособности и может даже понизить иммунитет, поэтому стоит организму помочь прийти в норму.

В этом помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D, — оранжевые фрукты и овощи (апельсины и морковь).

При этом эксперты предупредили, что нередко состояние хандры может перерасти в полноценную депрессию, которая в первую очередь проявляется желанием сменить место жительства.

В качестве решения проблемы специалисты предлагают отправиться в дом отдыха, тренажерный зал, бассейн, театр.

Подвержены осенней хандре и школьники, отметил президент Института психологии и педагогики Ольга Усанова.

«Когда ребенок приходит в школу, перемены в его настроении зависят от того, нравится ему место учебы или нет. Человеку, чтобы он себя благополучно ощущал, нужно, чтобы на него как минимум семь раз за день обратили внимание: как-то погладили, по-доброму посмотрели», — рассказала она.

31 октября сообщалось о намерении российских ученых создать лекарство от сезонной депрессии.

Источник: Газета Известия