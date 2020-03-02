Названы способы победить бедность в России

2 марта 2020     17
Названы способы победить бедность в России

Введение прогрессивного налогообложения для людей с доходом от миллиона рублей в месяц поможет преодолеть ситуативную бедность в России. Этот и другие способы борьбы с бедностью в интервью «Известиям» назвал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

Также, по его словам, необходимо достроить систему соцподдержки не только для матерей-одиночек и многодетных семей, но и для любой другой семьи с ребенком. «Ну, во-первых, сколько нас будет и что мы будем уметь делать — это ключевой стратегический вопрос развития любой страны. Во-вторых, рождение детей — это вопрос не столько демографии, сколько социального самочувствия людей», — объяснил Кузьминов.

Он подчеркнул, что создание комфортных условий для рождения и воспитания детей критически важно.

Ранее, 19 февраля, в Минэкономразвития указали, что уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. Кроме того, там добавили, что положительный эффект может быть оказан за счет введения социальный пособий для семей с детьми с низким уровнем дохода.

Источник: Лента.Ру

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