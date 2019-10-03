Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла. Такие приборы дадут реальное понимание затрат на отопление и заставят управляющие компании экономить ресурсы.

Однако любые счетчики окажутся бесполезны, если в квартире постоянно открыты окна или текут трубы.

«Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества», — цитирует «РИА новости» первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

Относительно частных домов он отметил, что гражданам важно самим следить за отоплением, а понижение температуры всего на 1 градус снизит суммы по оплате тепла до 7%.

По словам профессора Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергея Сиваева, если в индивидуальном порядке регулировать тепло в квартире невозможно, то есть способы общедомовой экономии.

Для этого необходимо установить как общий счетчик, так и автоматизированный индивидуальный, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо в конкретный момент.

17 сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за отмену обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, так как такой метод не позволяет полностью контролировать потребление тепловой энергии внутри помещений многоквартирного дома. В ведомстве предложили заменить такое обязательство, например, оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном.

Источник: Газета Известия