Названы сроки введения санкций против Турции из-за российских С-400

14 июля 2019     14
Названы сроки введения санкций против Турции из-за российских С-400

США могут ввести санкции против Турции из-за закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России уже в конце следующей недели, 19 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник издания сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа определилась с набором ограничительных мер, которые коснутся Анкары. Чиновники выбирали из трех возможных вариантов, которые имеют разную степень воздействия. Источник не уточнил, какие именно ограничения будут введены. Теперь план должен получить одобрение самого Трампа и его ближайших советников.

Источник отметил, что США хотят подождать с объявлением о санкциях, поскольку в понедельник, 15 июля, исполнится два года с со дня неудавшегося государственного переворота в Турции и попытки свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Если американская сторона введет ограничения в годовщину этого события, это даст возможность Анкаре вновь обвинить США в причастности к произошедшему.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Три грузовых самолета доставили в Анкару несколько тягачей и транспортную машину из состава комплекса.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

Источник: Лента.Ру

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