Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

24 декабря 2019     27
Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» может затянуться на 3-6 месяцев из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Вслед за временной остановкой работ подрядчик — швейцарская компания Allseas вывела свои трубоукладчики из района строительства и расформировывает участвующую в проекте группу судов.

Другие компании продолжают работу. Так, рискующая попасть под санкции итальянская компания Saipem уже практически завершила свою часть строительства — остались только две надземные врезки.

«Они, как ожидается, будут выполнены в ближайшее время» — сказали «Известиям» в пресс-службе Saipem.

Кроме того, из 2460 км газопровода не завершен участок только в 160 км.

Эксперты полагают, что если бы компания Allseas продолжила прокладку трубы, газопровод был бы завершен уже к концу января. Теперь же понадобится 3-6 месяцев, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Специалисты уверены, что у России есть разные варианты выхода из ситуации. Например, вместо швейцарской компании можно привлечь азиатских подрядчиков, либо задействовать собственное трубоукладочное судно «Академик Черский».

В то же время часть финансовых потерь можно вернуть за счет компании Allseas.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Для отвода – газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Источник: Газета Известия

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