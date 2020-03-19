Названы сроки выживания коронавируса в морозилке

19 марта 2020     9
Названы сроки выживания коронавируса в морозилке

Названы сроки выживания коронавируса в морозилке. Доктор Мохамад Мооти, заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби, рассказал, что COVID-19 может сохраняться до двух лет при температуре ниже нуля, если он похож на коронавирусы из того же семейства. Его слова приводит Al Arabiya.

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11:20 — Сегодня

Эксперт опроверг мнение о том, что экстремальные температуры могут помочь убить вирус. По словам Мооти, ученые провели исследования аналогичных штаммов коронавируса и выяснили, что те могут выживать при температуре минус двадцать градусов по Цельсию.

Также доктор рассказал о недавних исследованиях, согласно которым коронавирусы могут храниться до 72 часов при средней температуре холодильника (4 градуса по Цельсию). По словам инфекциониста, если новый коронавирус так же устойчив, как и его предшественники, он сможет выжить на продуктах в морозильных камерах, а также на стенках морозилок.

Специалист напомнил, что следует соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. Мооти успокоил тех, кто переживает, что коронавирус может передаваться через пищу. По его словам, нет никаких доказательств на этот счет. «Практикуя регулярную гигиену рук, люди могут свести к минимуму риск заражения вирусом с поверхностей, таких как дверные ручки, кнопки лифта и ящики с замороженными продуктами», — уверил специалист.

По последним данным в мире зафиксировано более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом. 9785 человек во всем мире умерли, 84960 — излечились.

Источник: Лента.Ру

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