Названы сроки выплат россиянам январских пенсий

20 декабря 2019     14
Названы сроки выплат россиянам январских пенсий

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) назвала сроки выплат январских пенсий. Как сообщает ТАСС, пенсия за первый месяц 2020 года поступит на банковские карты с 30 декабря, а получатели выплат через «Почту России» смогут забрать их с 3 января.

В ПФР добавили, что пенсии неработающих пенсионеров с января 2020 года будут проиндексированы на 6,6 процента. В результате средний размер этой выплаты составит 16,4 тысячи рублей.

Ранее, в октябре, Пенсионный фонд России обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.

Источник: Лента.Ру

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