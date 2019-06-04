Названы сроки завершения восстановительных работ на заводе в Дзержинске

4 июня 2019     9
Названы сроки завершения восстановительных работ на заводе в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами правительства о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске после серии взрывов на оборонном заводе «Кристалл».

«Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17:00 5 июня 2019 года», — цитирует Никитина «РИА Новости».

Ранее 4 июня глава государства поручил надзорным органам провести проверку по вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности после ЧП на заводе, сообщает RT.

Два взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошли 1 июня. После этого в здании возник пожар. Персонал предприятия был эвакуирован. При этом из-за инцидента на заводе взрывной волной выбило или повредило 900 окон в 309 жилых домах. 228 стекол повредились в 55 детских садах, 30 окон — в 32 школах. В результате взрывов пострадали 116 человек.

В региональных экстренных службах заявили, что причиной взрыва на заводе стало нарушение технологического процесса.

По данным Следственного комитета, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

Перед взрывами на заводе «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило 35 противопожарных нарушений. Ведомство провело внеплановую проверку предприятия в конце апреля этого года.

Источник: Газета Известия

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