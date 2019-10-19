Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России

19 октября 2019     18
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России

Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской в течение следующих трех лет. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, передает УНИАН.

Для этого, по его словам, необходимо создать технические и экономические условия. Шубин выразил надежду, что они будут созданы в ближайшие три года, и признал, что на данный момент «отделиться» от России не представляется возможным.

«Исторически так сложилось, что наши энергосистемы [с Россией] объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система», — пояснил он, отметив, что только часть Украины — Бурштынский энергоостров — имеет соединение с энергосистемой Европы.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что в сентябре 2019 года Верховная Рада Украины одобрила поправку народного депутата Андрея Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

Источник: Лента.Ру

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