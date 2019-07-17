Названы сроки поставок С-400 в еще одну страну

17 июля 2019     25
Названы сроки поставок С-400 в еще одну страну

Поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся к апрелю 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны страны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В документе также содержится ответ на вопрос, учитываются ли в данной ситуации риски санкций со стороны США. В пресс-релизе указано, что «правительство принимает суверенные решения, основанные на восприятии угроз и технологических аспектах для поддержания вооруженных сил в состоянии противостоять всему спектру проблем безопасности».

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

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Источник: Лента.Ру

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