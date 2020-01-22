Названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России

Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин назвал сроки создания в России вакцины против коронавируса 2019-nCoV. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Шипулина, полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев. Он также отметил, что для этого потребуются значительные средства, однако отметил необходимость такого шага. При этом сделать ее будет не очень сложно, так как вирус консервативный.

«Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан», — отметил Шипулин. По его словам, вакцина станет спасением, если у вируса будет высокая летальность и он начнет распространяться по стране.

Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Краевой рассказал о начале в России работы над вакциной против вируса.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек.

Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде и США.

Источник: Лента.Ру