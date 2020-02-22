Названы суммы гонораров Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

СМИ назвали суммы гонораров боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш, который состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.

Официальные гонорары от Атлетической комиссии штата Невада — по $5 млн каждому (более 320 млн рублей). От организаторов спортсмены получат еще по $25 млн (1,6 млрд рублей), еще часть гонорара составит процент от платных трансляций, передает РЕН ТВ.

20 февраля встретившиеся в Лас-Вегасе спортсмены сначала устроили дуэль взглядов. Затем она переросла в потасовку, их пришлось разнимать.

В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью. 23 февраля РЕН ТВ покажет их матч-реванш.

Источник: Газета Известия