Названы суммы на счетах россиян

25 ноября 2019     39
Названы суммы на счетах россиян

Депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.

Больше всего денег хранится у москвичей — более 800 тысяч рублей на человека. Такая сумма в шесть раз превосходит остальные регионы. Аналитики связывают эту цифру с высоким уровнем зарплат и доходов, а также концентрацией в столице состоятельных граждан.

Также в лидерах Санкт-Петербург (420 тысяч рублей), Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих регионах сумма вкладов колеблется от 217 до 318 тысяч рублей.

Меньше всего на счетах граждан в 2019 году оказалось в Чечне и Дагестане — 8,5 и 9,1 тысячи рублей на человека соответственно.

Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. В 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов.

Источник: Лента.Ру

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