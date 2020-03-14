Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившихся пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет газета South China Morning Post.

Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У девяти пациентов выявлены признаки, свидетельствующие о повреждении внутренних органов.

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20:27 — 11 марта

Пациенты пройдут дальнейшее обследование, по итогам которого планируется определить, как сильно у них ослаблена легочная функция. Кроме того, предстоит выяснить, насколько долгосрочный эффект может оказать COVID-19 на легкие.

Специалист также посоветовал выздоровевшим от коронавируса выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием. По его словам, это поможет легким восстановиться.

Накануне, 13 марта, врач из Италии Франческа Кортелларо описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов. Чаще всего тяжелобольные просят дать им возможность перед кончиной поговорить с близкими. Также медик отметила, что пациенты пребывают в ясном уме и осознанно встречают смерть.

Источник: Лента.Ру