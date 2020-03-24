Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

22 марта 2020     31
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Итальянские медики опубликовали в марте отчет, в котором описали болезни, повышающие риск летального исхода при инфицировании коронавирусом.

Согласно данным Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия, особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае риск смерти при COVID-19 возрастает на 10,5%.

Кроме того, в зоне риска страдающие от диабета (риск летального исхода выше на 7,3%), а также люди с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,5%), высоким давлением (гипертонией) – на 6% и пациенты с онкологией – на 5,6%.

21 марта доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, снижающий риск заражения вирусами. По его словам, это не панацея от коронавируса, но поможет значительно укрепить иммунитет.

Также врачи рассказали, как лучше всего обезопасить себя во время пандемии.

По данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом более 266 тыс. человек, скончались порядка 10 тыс.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска
Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска

Российские туристы назвали страны, в которых они провели лучший отпуск в начале текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса …


США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов после провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства». Об этом заявил госсекретарь США …


В России подскочили продажи презервативов
В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. …


Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определять вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента …


Два случая заболевания коронавирусом подтвердились в Приморье
Два случая заболевания коронавирусом подтвердились в Приморье

Два случая заболевания коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждены в Приморском крае, сообщила во вторник, 24 марта, пресс-служба правительства региона. По данным, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты