Названы угрозы безопасности российского интернета

17 февраля 2020     24
Названы угрозы безопасности российского интернета

Правительство России назвало виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории страны. Об этом сообщается в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе выделяются три типа угроз Рунету. Первые касаются устойчивости: в них включаются неисправности сети связи, которые могут возникнуть из-за воздействий природного или техногенного характера.

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Второй тип — угрозы безопасности. Подразумевается, что они могут возникнуть в случае распространения запрещенной в России информации, а также при попытках несанкционированного доступа к техническим и программным средствам.

Последний выделенный в постановлении правительства тип — угрозы целостности. Они связаны с нарушениями способности взаимодействия: пользователи не могут обмениваться информацией или лишаются доступа к интернету.

В феврале стало известно, что во время тестирования Рунета на устойчивость были обнаружены проблемы. О неполадках интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи.

Закон о надежной работе интернета подразумевает создание в стране дублирующей инфраструктуры. Она сделает возможным централизованное управление сетью в случае внешней угрозы.

При передаче информации в российском сегменте интернета должны будут использоваться отечественные средства шифрования. На реализацию проекта потратят 30,8 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

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