Названы «ужасные» последствия призывов сократить потребление

Движение за сокращение потребление может привести к ужасным последствиям. Об этом заявил генеральный директор бренда одежды H&M Карл-Йохан Петерсон, передает Bloomberg.

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09:51 — 29 октября 2018

В частности, Петерсон выразил беспокойство по поводу того, что движение пытается наложить запреты такие привычные обществу вещи, как авиаперелеты или потребление в общем. «Да, это может немного изменить окружающую среду, но это будет иметь ужасные социальные последствия», — заявил он.

По словам директора, бороться с изменениями климата стоит не запретами, а экологическими инновациями. Он также обратил внимание на необходимость бороться с такими экономическими проблемами, как бедность. «Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», — заключил он.

Одним из лидеров экологического движения в настоящий момент является шведская активистка Грета Тунберг. Известность к ней пришла после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру