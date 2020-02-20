Назван виновник гибели турецких солдат при авиаударе в Идлибе

20 февраля 2020     36
Назван виновник гибели турецких солдат при авиаударе в Идлибе

Виновником гибели двух турецких военнослужащих при авиаударе в сирийской провинции Идлиб являются ВВС Сирии. Об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС.

О гибели двух солдат и ранении еще пятерых военных в результате воздушного удара в Идлибе ранее объявило Минобороны Турции, не уточнив, из-за чьей бомбардировки это произошло. Авиаудары в Идлибе 20 февраля наносили как бомбардировщики Су-24 ВКС России, так и самолеты ВВС Сирии.

Материалы по теме

17:19 — Сегодня

Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, благодаря действиям российской авиации сирийская армия остановила наступление боевиков, которые при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону в районе селения Найраб. В организации сообщили об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев. Боевики, по неофициальным данным, уничтожили два сирийских танка и захватили две единицы техники.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Ялте открылась выставка «Крым
В Ялте открылась выставка «Крым. Сезон-2020»

Сегодня в гостинице «Ялта-Интурист» открылась двухдневная ежегодная межрегиональная выставка предприятий туриндустрии «Крым. Сезон-2020» На выставке Выставка «Крым. Сезон» — ежегодное …


В Керчи начнут укрепление береговой полосы
В Керчи начнут укрепление береговой полосы

Одобрен проект на строительство противооползневых сооружений на береговом склоне Керчи в поселке Аршинцево. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы одобрили проектно-сметную документацию …


Ветеранам вручили юбилейные медали в Матросском клубе
Ветеранам вручили юбилейные медали в Матросском клубе

Севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны сегодня торжественно вручили медали в честь 75-летия Великой Победы. На праздничный концерт пришли больше двадцати …


Разведчики Черноморского флота захватили «языка» и технику условного противника
Разведчики Черноморского флота захватили «языка» и технику условного противника

На полигоне Ангарский сегодня прошли учения разведывательных подразделений Черноморского флота. В ходе тренировки военные отрабатывали элементы боевой подготовки.     …


Музей истории военных строителей открыл командующий ЧФ
Музей истории военных строителей открыл командующий ЧФ

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сегодня открыл музей истории военных строителей флота. Это единственная экспозиция такого рода, которая рассказывает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты