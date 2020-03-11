Назван возможный кандидат на пост генпрокурора Украины

Новым генеральным прокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на этот пост также претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас. Разумков отметил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами». Также он напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную Раду будет президент Украины Владимир Зеленский.

С августа 2019 года Руслан Рябошапка был главой украинского надзорного ведомства. 5 марта Верховная Рада выразила ему недоверие, что влечет за собой отставку прокурора. «За» проголосовали 263 депутата.

Постановление о выражении вотума недоверия генпрокурору внес в парламент депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. В документе украинского парламента сказано, что есть все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и как следствие его несоответствии занимаемой должности.

6 марта Виктор Чумак был назначен временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины.

Источник: Лента.Ру