Назван возможный преемник Волкера

5 октября 2019     21
Назван возможный преемник Волкера

На место ушедшего в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера рассматривается кандидатура 72-летнего экс-сотрудника ЦРУ Майкла Костива. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее Костива претендовал на должность посла США на Украине.

Майкл Костив работал в ЦРУ в течение десяти лет. В 1981 году он подал в отставку, причиной которой стала кража бекона в супермаркете. Однако все обвинения с него были сняты, а в 2004 году он был назначен советником директора ЦРУ.

Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал отставку дипломата тревожной новостью. По его словам, с Волкером все в стране чувствовали себя более уверенно.

Источник: Лента.Ру

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