Назван главный вредитель в политике США

Госсекретарь США Майкл Помпео является «явной вредной травой американской дипломатии». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, американский дипломат «несет вздор» и «сыплет злостными словами», а потому ему можно отвечать в таком же духе. «Как поговорка гласит, что черного кобеля не отмоешь до бела», — отметил Ли Ён Хо. При этом в английской версии сообщения Помпео назван главным «токсином американской дипломатии».

Глава МИД также отметил, что Помпео рассуждает об устарелых санкциях и тем самым вредит переговорам стран и бросает тень на перспективы отношений. В Пхеньяне указали, что беспричинные санкции не способны привести к денуклеаризации, и Северная Корея «готова как к диалогу, так и к конфронтации». При этом страна намерена непременно дать понять американцам, «что они должны сами сделать для денуклеаризации».

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11:55 — 28 февраля

Ранее в августе ЦТАК унизило южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.

В апреле в КНДР уже указывали, что США стоит заменить Помпео на более осторожного и зрелого дипломата, поскольку он «ежедневно несет всякий вздор и софизм».

Помпео впервые встретился с Ким Чен Ыном в апреле 2018-го, будучи директором Центрального разведывательного управления. Позднее он еще несколько раз посещал КНДР. В одну из поездок ему запретили брать на встречу с лидером Северной Кореи собственного переводчика.

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Источник: Лента.Ру