Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.

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Индия долгие годы считалась одной из самых быстрорастущих экономик мира, однако в последнее время она из-за внутренних и внешних проблем утратила этот статус. В четвертом квартале 2019 года рост ВВП опустился до 4,7 процента.

Дешевые нефть и газ, добавил аналитик, смогут подстегнуть такие отрасли экономики, как нефтяная промышленность, энергетику и транспорт. В совокупности эти факторы позволят Банку Индии понизить базовую ставку и дать бизнесу более дешевые кредиты.

В свою очередь экономист сингапурского DBS Group Радхика (Radhika Rao) предположила, что вкупе с улучшением настроений и низкой базой Индия сможет показать хороший рост ВВП.

В финансовом году, который в Индии продолжается по март, страна потратила на нефть 95,69 миллиарда долларов, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Если бы нефть осталась выше 50 долларов за баррель, на нее приходилось бы 21 процент всего индийского импорта. В прошлом месяце индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан отмечал, что был бы счастлив, если бы нефть стоила от 50 до 60 долларов за баррель.

Стоимость нефти обвалились под влиянием двух фактором. Пандемия COVID-19 снижает спрос на сырье по всему миру, а срыв сделки ОПЕК и России с 1 апреля привел к ценовой войне. Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты объявили рекордные скидки при поставках нефти в Европу. Таким образом они хотят забрать у России долю рынка.

Источник: Лента.Ру