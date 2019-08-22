Назван главный признак скорого слабоумия

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокое кровяное давление в среднем возрасте связано с ухудшением состояния мозга после выхода на пенсию, пишет The Independent.

Всего в исследовании приняли участие 502 человека. Оказалось, что люди, у которых начались проблемы с артериальным давлением в возрасте 43-53 лет, с большей вероятностью имели поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам. При этом у людей, имевших высокое кровяное давление в возрасте 36-43 лет, уменьшался размер мозга.

Однако связи между между повышенным давлением и накоплением амилоидного белка, которое является признаком болезни Альцгеймера, ученые не нашли. По их словам, высокое давление в раннем возрасте может говорить о скором поражении белого вещества и мелких церебральных кровеносных сосудов.

Ранее в августе ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) доказали, что похмелье снижает функции мозга и ухудшает память.

Источник: Газета Известия