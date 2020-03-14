Назван единственный материк без коронавируса

14 марта 2020     17
Назван единственный материк без коронавируса

Единственным материком, на котором не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, назвали Антарктиду. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

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Согласно интерактивной карте, на которой в режиме реального времени фиксируются случаи заражения, в Антарктиде никто не болеет COVID-19. На континенте проживают несколько тысяч человек — сотрудники полярных станций.

Согласно последним данным, более 153 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Число погибших составляет свыше 5,7 тысячи, более 72,5 тысячи человек излечились. В России число зараженных ранее выросло до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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