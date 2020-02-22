Назван легкий способ заполучить место в бизнес-классе самолета без доплат

Бывший сотрудник авиакомпании рассказал, что нужно делать пассажирам эконом-класса, чтобы заполучить место в бизнес-классе в самолете без доплат. Его слова приводит The Sun.

По слвам 49-летнего Саймона Мартона (Simon Marton), который работал старшим бортпроводником British Airways, самый легкий способ — прибыть в аэропорт за несколько минут до конца регистрации. «Если вы дождетесь конца регистрации, у вас больше шансов проникнуть в бизнес-класс, потому что самолеты часто бывают переполнены», — уточнил Мартон.

Он также добавил, что пассажирам всегда лучше спрашивать о наличии свободных мест в бизнес-классе, поскольку, даже если сотрудник стойки регистрации не может их предоставить, он передаст сообщение бортпроводникам. Те, в свою очередь, в случае наличия незанятого кресла предложат его путешественнику во время рейса.

«Помните, что вы можете получить класс повышенного комфорта и на стойке регистрации, и на стойке выхода на посадку, и непосредственно на борту», — отметил сотрудник авиакомпании.

В декабре глава британской компании Airport Parking & Hotels, представляющей различные услуги путешественникам, назвал легкий способ бесплатно проникнуть из эконом-класса в бизнес. Так, по словам эксперта Ника Каунтера, проще всего получить место повышенного комфорта в самолете, если турист летит в одиночку.

Источник: Лента.Ру