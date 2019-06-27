Назван легкий способ снижения давления

Ученые из Лондонской медицинской школы провели ряд экспериментов и выяснили, как легко снизить давление, не прибегая к медицинским препаратам.

Исследования с участием 15 человек с повышенным систолическим давлением показали, что расширению сосудов и улучшению кровоснабжения может способствовать употребление свекольного сока, пишет журнал Hypertension.

Добровольцев разделили на две группы. Первые ежедневно выпивали 250 миллилитров свекольного сока, а вторые такое же количество воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.

В результате выяснилось, что у тех, кто пил сок, снизилось как систолическое, так и диастолическое давление. Эффект появлялся через несколько часов после употребления, отмечает Медикофорум.

Ученые полагают, что свекольный сок побеждает гипертонию за счет пищевых нитратов. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук.

Организм человека в процессе усвоения этих веществ, перерабатывает их в окись азота – газ, расширяющий сосуды.

16 июня ученые назвали самый простой и действенный способ привести давление в норму, вне зависимости о того, повышено оно или понижено.

Источник: Газета Известия