Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

2 марта 2020     8
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 2 марта на своей официальной странице в Twitter список моделей-победителей конкурса в 2020 году.

Так, победителем стал французский автомобиль Peugeot 208, который был высоко отмечен жюри конкурса за дизайн и технологии. На звание лучшего автомобиля Европы также претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Конкурс «Европейский автомобиль года» — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов.

20 февраля сообщалось, что Peugeot выпустила новый пикап Landtrek. Модель будет производиться с одинарной и двойной кабиной.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня
Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня

В Липецкой области осудили на 11 лет колонии особого режима 50-летнего мужчину, который облил бензином, поджег, а затем четыре дня …


Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака
Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака

На Сахалине рыбак поймал необычную рыбу и был озадачен уловом. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы». Рыболов-любитель выловил …


Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса
Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса

Участника известного хип-хоп-коллектива Public Enemy уволили после отказа поддержать сенатора Берни Сандерса, борющегося за право стать кандидатом от Демократической партии …


Панарин рассказал об аварии с российскими хоккеистами «Рейнджерс» в Нью-Йорке
Панарин рассказал об аварии с российскими хоккеистами «Рейнджерс» в Нью-Йорке

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что в недавнем дорожно-транспортном происшествии с его партнерами по команде, …


Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 2 марта на своей официальной странице в Twitter список моделей-победителей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты