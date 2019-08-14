Назван лучший куриный шашлык

14 августа 2019     20
Назван лучший куриный шашлык

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного шашлыка. В нем приняли участие семь образцов под брендами Selgros, «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово» и «О’Кей».

Специалисты изучали шашлык по более чем 60 параметрам, среди которых — соответствие заявленной маркировке, массовые доли составных частей, наличие сальмонеллы, листерии, антибиотиков и консервантов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

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В образцах под марками Selgros, «Д» и «Карусель» были обнаружены листерии — грамположительные палочковидные бактерии, возбудители заболеваний животных и человека. В шашлыке от «Д» также выявили сальмонелл.

Помимо этого, во всех образцах, кроме «Петелинки» и «Мираторга», зафиксирован повышенный уровень обсемененности мезофильной микрофлорой, что может привести к проблемам с желудком.

В шашлыке «Петелинка» оказалось 97 процентов мяса и только три процента маринада, в образце «Д» — 70 процентов мяса и 30 процентов маринада, что сказалось на его невысокой цене.

Образцы «О`Кей» и Selgros имели несвойственный качественному продукту запах, а также посторонний вкус.

По итогам исследования образцы под брендами «Мираторг» и «Петелинка» признаны безопасными и рекомендованы к покупке. Остальные помещены в черный список «Росконтроля».

Источник: Лента.Ру

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