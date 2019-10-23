Назван лучший тростниковый сахар в России

23 октября 2019     17
Назван лучший тростниковый сахар в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тростникового сахара. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». Проверке подверглась продукция марок «Мистраль», «Брауни», Milford, Maitre, Dan Sukker, «Золотой тростник» и «О`кей».

По микробиологическим показателям все участники теста признаны безопасными. Однако Maitre и Dan Sukker уличили в недостоверной маркировке: на упаковках не было указано содержание сернистого ангидрида или диоксида серы. По итогам испытаний к покупке рекомендован тростниковый сахар «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей».

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Источник: Лента.Ру

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