Назван лучший фильм на Берлинале

29 февраля 2020     23
Назван лучший фильм на Берлинале

Главную награду Берлинале — «Золотого медведя» — получил фильм режиссера Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как сообщает РИА Новости, сам режиссер приехать на церемонию не смог, так как ему запрещено покидать Иран с 2017 года. Вместо Расулофа награду получила его дочь.

«Серебряного медведя» за операторскую работу получил фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, запрещенный к показу в России из-за найденной в нем порнопропаганды.

70-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в Берлине с 20 февраля. В конкурсе участвовали 18 картин.

Источник: Лента.Ру

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