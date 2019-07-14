Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.

Специалисты отметили, что плоды груши низкокалорийны (всего 57 ккал на 100 г) и обладают множеством полезных свойств. Так, эти фрукты богаты клетчаткой и водой, которые в совокупности помогают быстро насытиться и сбросить лишний вес.

Исследование американских ученых показало, что женщины, которые употребляли по две груши в день, за пару месяцев избавились от 2,5–3,5 см в талии.

Кроме этого, специалисты пришли к выводу, что груши позитивно влияют на организм во время физических упражнений, поэтому перед тренировкой будет полезным съесть один фрукт.

Также груши богаты витамином С, калием и флавоноидами с антоцианами, которые снижают риск развития рака и диабета.

13 июля диетолог назвал пять правил, которые необходимо соблюдать для эффективного похудения.

Источник: Газета Известия