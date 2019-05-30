Назван необходимый для прибавке к зарплате навык

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России. По словам специалистов, в этом может помочь знание иностранных языков.

Согласно данным исследования, результаты которого оказались в распоряжении RT, для специалистов, свободно владеющих хотя бы одним иностранным языком (английским или любым другим), прибавка к зарплате возрастает до 27%. Отмечается, что на повышение выплат на 9% могут претендовать даже работники без высшего образования.

Руководители высшего и среднего звена при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 22%, отмечается в исследовании.

13 мая стало известно, что подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости. Уволиться и больше не работать предпочли бы только 21% респондентов.

Источник: Газета Известия